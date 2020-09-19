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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ثلاثة قناصة حوثيين على أيدي القوات المشتركة في الحديدة والان مع التفاصيل
السبت 19 سبتمبر 2020
لقي ثلاثة من قناصة المليشيات الحوثية - التابعة لإيران - مصرعهم في الـ48 ساعة الماضية، على يد وحدة مكافحة القناصة في القوات المشتركة، بجبهة الساحل الغربي.
وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة، أن وحدة مكافحة القناصة تعاملت بنجاح مع ثلاثة قناصة زرعتهم المليشيات الحوثية حديثًا بين مزارع مواطنين شرق منطقة الجبلية، التابعة لمديرية التحيتا محافظة الحديدة ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.
ولفت إلى أن قناصة المليشيات حاولوا قبل مصرعهم استهداف أبطال القوات المشتركة المرابطين لتأمين حياة المواطنين في منطقة الجبلية.
يشار إلى أن وحدة مكافحة القناصة في القوات المشتركة حققت في المدة القليلة الماضية نجاحات كبيرة كبدت المليشيات الحوثية العشرات من قناصتها المدربين، في قطاعات مدينة ومحافظة الحديدة.
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