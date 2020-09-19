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تعرّض عربات عسكرية تركية لقصف في إدلب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّض عربات عسكرية تركية لقصف في إدلب والان مع التفاصيل

السبت 19 سبتمبر 2020

تعرّضت عربات عسكرية تركية، أمس، لقصف بقذائف صاروخية في إدلب شمال غربي سوريا.

 

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وقالت مصادر، إنّ حاجزاً للقوات الحكومية السورية في قرية كفر بطيخ جنوب شرقي أريحا، أطلق قذائف صاروخية على عربات عسكرية تركية قرب قرية معرزاف، ما أدى لاحتراق واحدة وإعطاب الثانية.

 

 وأكّد المصدر، أنّ الجنود الأتراك لم يتعرضوا لإصابات خطرة، وأنّ السيارات الأخرى حاولت الالتفاف وتجنّب القصف. وأوضح أنّ الطريق الذي تعرضت له الآليات العسكرية التركية هو طريق اعتيادي للقوات التركية التي تتجه من أريحا إلى معرة النعمان.

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