الإمارات تواصل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لسكان قرى مديرية التحيتا باليمن

السبت 19 سبتمبر 2020

واصلت دولة الإمارات وعبر العيادات المتنقلة لهيئة الهلال الأحمر، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لسكان قرى مديرية التحيتا جنوب الحديدة، في إطار الأنشطة الإنسانية التي تنفذها الهيئة في اليمن.



واستقبلت العيادة الطبية المتنقلة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عدداً كبيراً من الحالات المرضية لكل الشرائح، سواء الأطفال أو الرجال أو النساء بتقديم العلاج المجاني، بعد أن تمكّنت الفرق الطبية من الوصول إلى منطقة البقعة النائية.

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وتستمر القوافل الطبية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم الرعاية الصحية لسكان محافظة الحديدة وعموم الساحل الغربي، إذ سيّرت الهيئة الهلال عيادة طبية متنقلة إلى أهالي قرية السقف بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، تلبية لنداء استغاثة أطلقها أهالي المنطقة. كما استقبلت العيادة عشرات المرضى من الأطفال والنساء والرجال ممن يعيشون ظروف صعبة ويحتاجون إلى المعاينة الطبية.

وقام طاقم العيادة الطبية بمعاينة المرضى، وتقييم حالاتهم وتقديم الخدمات الصحية، وصرف الأدوية المجانية. وتواصل العيادات الطبية المتنقلة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي، تقديم خدماتها الصحية في مناطق الساحل الغربي، ضمن جهودها الإنسانية واهتمامها في تخفيف المعاناة عن أهالي الحديدة والساحل الغربي.