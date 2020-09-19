شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يعتمد عدد من التعيينات الحكومية الجديدة والان مع التفاصيل

السبت 19 سبتمبر 2020 اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الامارات ، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي " عددا من التعيينات الحكومية الجديدة .

تأتي التعيينات بهدف التطوير المستمر لعمل اللجان الاتحادية وتمكينها، وتفعيل دورها في دفع منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات. Advertisements واعتمد سموه تعيين معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية رئيسًا للجنة العليا لتنظيم استضافة المؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في مجال البناء لعام . كما اعتمد الشيخ محمد بن راشد تعيين الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيسًا للجنة الاستثمار الأجنبي المباشر. كما تم اعتماد سعيد محمد السويدي ممثلاً دائمًا للدولة لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

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