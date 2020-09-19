شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأمريكية تعلن عن إطلاق نار في ولاية نيويورك والان مع التفاصيل

السبت 19 سبتمبر 2020 أعلنت السلطات الأمريكية، السبت، عن إطلاق نار في ولاية نيويورك.

وقالت السلطات إن هناك أنباء عن سقوط ضحايا جراء إطلاق النار. Advertisements والأحد الماضي، أصيب شرطيان أمريكيان، إثر إطلاق رجل مسلح النار عليهما في مدينة لوس أنجلوس. وقالت وسائل إعلام أمريكية إن رجلا مسلحا أطلق النار على عنصري أمن خلال وجودهما في مركبتهما، بمقاطعة كومبتون. وأسفر الحادث عن إصابة الشرطيين بجروح بالغة في الرأس، نقلا على إثرها إلى المستشفى

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