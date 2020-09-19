شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا .. 1673 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات البلجيكية، اليوم، 1673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، وحالة وفاة جديدة. وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 99649 إصابة، بينما وصل عدد حالات الوفاة إلى 9937 حالة وفاة.

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