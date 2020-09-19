صحة النجف تعلن الأول من الشهر المقبل موعدا لافتتاح المستشفى الألماني



أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، عن تحديد الأول من تشرين الأول المقبل موعدا لافتتاح المستشفى الألماني في المحافظة. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نود ان توضح لأبناء المحافظة الكرام ولجميع المهتمين والمتابعين أن افتتاح مستشفى النجف التعليمي الالماني سيكون يوم ١٠/١ وبرعاية دولة رئيس الوزراء".

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