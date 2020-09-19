وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "حصلت موافقة وزير التربية علي حميد الدليمي على تحديد يوم الأثنين الموافق الـ12 من تشرين الأول القادم موعداً جديداً لأداء امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية بما فيها مرحلة السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019-2020".



واضافت، أن الموعد الجديدد جاء بسبب "زيارة الاربعينية".

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كانت هذه تفاصيل خبر التربية تحدد الـ12 من الشهر المقبل موعداً جديدا لامتحانات الدور الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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