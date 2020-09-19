درجال في المثنى لبحث الواقع الرياضي والشبابي

رياضة 2020-09-19 | 11:10 0 مشاهدة

وصل وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، الى محافظة المثنى. وذكر درجال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "وصلنا محافظة المثنى لبحث واقع الشباب والرياضة مع محافظها أحمد منفي جودة ومسؤولي القطاعين الشبابي والرياضي". وأضاف "الزيارة تأتي للاطلاع على البنى التحتية، فضلا عن واقع الأندية الرياضية ومنتديات الشباب والرياضة".



وزار درجال ملعب السماوة سعة (20,000) متفرج والتقى بممثل الشركة المنفذة ويطلع من خلاله على واقع المشروع واسباب توقفه ، ووعِد ببذل مزيد من الجهد لتذليل العقبات واعادة العمل ليكون صرحا رياضيا يخدم شباب ورياضيي محافظة المثنى. وزار درجال ملعب السماوة سعة (20,000) متفرج والتقى بممثل الشركة المنفذة ويطلع من خلاله على واقع المشروع واسباب توقفه ، ووعِد ببذل مزيد من الجهد لتذليل العقبات واعادة العمل ليكون صرحا رياضيا يخدم شباب ورياضيي محافظة المثنى. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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