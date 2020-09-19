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أسعار أوبك تغلق على أرتفاع تجاوز 42 دولارا للبرميل

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أعلنت منظمة اوبك، السبت، ان سعر سلة الأوبك اليومي اغلقت على اكثر من 42 دولارا للبرميل الواحد.
وقالت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميل للخام سجل 42.07 دولار للبرميل الواحد".

وأضافت المنظمة أن "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 41.29 دولار، وفقاً لحسابات أمانة أوبك".

وكانت اسعار مزيج برنت قد اغلقت على انخفاض بلغ 21 سنتا ليصل الى 43.09 دولار فيما اغلق الخام الامريكي مستقرا ليصل الى 40.97 دولار.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (المملكة العربية )، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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