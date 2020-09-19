أسعار أوبك تغلق على أرتفاع تجاوز 42 دولارا للبرميل

وقالت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميل للخام سجل 42.07 دولار للبرميل الواحد".

وأضافت المنظمة أن "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 41.29 دولار، وفقاً لحسابات أمانة أوبك".



وكانت اسعار مزيج برنت قد اغلقت على انخفاض بلغ 21 سنتا ليصل الى 43.09 دولار فيما اغلق الخام الامريكي مستقرا ليصل الى 40.97 دولار.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).