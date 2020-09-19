أسعار أوبك تغلق على أرتفاع تجاوز 42 دولارا للبرميل

أعلنت منظمة اوبك، السبت، ان سعر سلة الأوبك اليومي اغلقت على اكثر من 42 دولارا للبرميل الواحد.
وأضافت المنظمة أن "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 41.29 دولار، وفقاً لحسابات أمانة أوبك".
وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).
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