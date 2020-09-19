اعتقال سارق منزل بالجرم المشهود في بغداد

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "من خلال تجوال إحدى دوريات وكالة الاستخبارات في قاطع المسؤولية حيث تم اخبار الدورية من قبل احد المواطن عن حدوث سرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبيه من داخل منزلة في شقق حي السلام ببغداد".واضافت، "تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد تكثيف الجهد الاستخباري وبوقت قياسي تم إلقاء القبض على الجاني في نفس المنطقة وبالجرم المشهود وبحوزتة المصوغات الذهبية والمبلغ المسروق ومقدارة خمسة مليون دينار عراقي".

وتابعت، أنه "تم تسليم المصوغات والمبلغ المالي الى مالكة وايداع المتهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقة".