ماكرون "يغرد" داخل السرب الدولي: على تركيا تحمل المسؤولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، تركيا إلى الدخول في حوار بناء لإنهاء الأزمات الراهنة ووقف تتدخلها في شرق المتوسط.

وطالب ماكرون أنقرة، عبر تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، بالدخول في حوار مبني على حسن النية وتحمل المسؤولية إزاء الوضع الحالي.



وكانت فرنسا قد أعلنت، الجمعة، تأييد طلب قبرص بفرض عقوبات أوروبية أشد على تركيا.

وكان ماكرون قد دعا إلى صوت أوروبي أكثر "وحدة ووضوحا" تجاه استفزازات تركيا في شرق المتوسط، معتبرا أن أنقرة "لم تعد شريكة".

ولم تمض ساعات على إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان "صاغرا" عن سحب سفينة مسح زلزالي من مياه اليونان بالبحر المتوسط خشية العقوبات الأوروبية، حتى تحدثت تقارير إعلامية عن ضربة أوروبية جديدة في ليبيا بعد إعلان حليفه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق عزمه الاستقالة من منصبه.

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ويعتزم الاتحاد الأوروبي مناقشة فرض عقوبات يوم الإثنين المقبل على قائمة شركات تركية انتهكت حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا والمفروض من جانب الأمم المتحدة.

ونقلت تقارير إعلامية عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تأكيدهم على أن الدول الأعضاء في التكتل وافقت على وضع قائمة بالشركات والأشخاص الذين ساعدوا في تقديم سفن وطائرات ووسائل لوجستية أخرى لنقل المواد الحربية إلى ليبيا.

وترى فرنسا، التي يبدو أنها ضاقت ذرعا بالممارسات التركية، أن أنقرة تجاوزت "الخطوط الحمراء" بعد دخولها في المياه الإقليمية القبرصية واليونانية، وعبثها شرق المتوسط.

وفي الآونة الأخيرة، ازداد منسوب التوتر بين أنقرة وباريس التي تدعم اليونان بمواجهة تخوضها ضد تركيا، على خلفية حقوق استغلال احتياطيات النفط والغاز شرق المتوسط.