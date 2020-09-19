قتيل و3 جرحى بهجوم قرب قاعدة عسكرية لـ"أميصوم" بالصومال

قتل مدني وأصيب 3 آخرون بجروح، السبت، خلال هجوم مسلح نفذه مجهولون بإلقاء قنبلة يدوية على مطعم شعبي في محافظة هيران وسط الصومال.



وبحسب تقارير صومالية محلية، فإن المسلحين لاذوا بالفرار من موقع الحادث الذي شهدته مدينة بلدويني، ولم يتسن بعد معرفة هويتهم.

وبعد فترة وجيزة، وصل الأمن الصومالي إلى موقع الهجوم وطوق مكان المنطقة، حيث بدأ البحث عن منفذيه في محيط المطعم لكن لم يوقف أشخاصا مشتبهين.

يذكر أن المطعم كان قريبا من قاعدة عسكرية تابعة لقوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال "أميصوم"، حيث توجد فيها قوات جيبوتية بينما يرتاد المطعم مدنيون وعسكريون.

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ولم تعلق السلطات في مدينة بلدويني على الهجوم حتى اللحظة، بينما لم تعلن جهة ما مسؤوليتها عنه، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تنفذ هذا النوع من الهجمات.

والإثنين الماضي، اغتالت حركة الشباب الإرهابية حسن فيدو الملقب بـ"طرواي"، أحد قادة مليشيات منظمة تعرف باسم معاوصلي المناهضة للتنظيم الإرهابي في مدينة بلدوين.

وتأسّست مليشيات "معاويصلي" المناهضة لحركة الشباب الإرهابية قبل أربع سنوات على شكل تجمعات مسلحة من المدنيين، خاصة الرعاة والفلاحين، الذين عانوا من مضايقات الحركة الإرهابية، ومصادرتها لماشيتهم وحصادهم.

حركة الشباب في الصومال هي تنظيم إرهابي مسلح مرتبط بتنظيم القاعدة، وينفذ عمليات إرهابية بلا هوادة ضد أهداف مدنية وعسكرية منذ ما يزيد على عقد كامل، لكن طرده من العاصمة الصومالية مقديشو في عام 2011 مهد الطريق لشل قوته العسكرية وإلحاق هزائم متتالية به على الصعيدين الأمني والعسكري، إلا أنه يتبع حرب عصابات واغتيالات منظمة.

