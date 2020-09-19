برصاص مجهولين.. مقتل مسؤول أفغاني جنوب البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأفغانية، السبت، مقتل نائب رئيس مجلس إقليم باكتيا جنوب البلاد برصاص مسلحين مجهولين، طبقا لما ذكره المكتب الإعلامي للإقليم.
قال المكتب إن أيوب غروال كان في طريقه إلى إحدى الجامعات بمدينة جارديز، عاصمة الإقليم عندما تعرض لهجوم.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، لكن حركة طالبان تنشط منذ فترة طويلة في الإقليم.
وفي الوقت نفسه، أعرب الرئيس الأفغاني أشرف غني عن تعاطفه مع أسرة غروال، قائلا إن مسلحي حركة طالبان يتعين أن يقبلوا طلب الأفغان لوقف إطلاق النار.
وترفض حركة طالبان مرارا أي وقف لإطلاق النار، على الرغم من أنها تجري محادثات مع فريق التفاوض عن الحكومة الأفغانية بالدوحة بشأن إيجاد تسوية سياسية للصراع المستمر في البلاد.
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