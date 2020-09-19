رغم علاقة المطرب والرئيس.. برلمان بيرو يفشل في الإطاحة بـ"فيزكارا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض الكونجرس في بيرو عزل الرئيس مارتن فيزكارا من منصبه، بعدما صوت نحو 78 نائبا ضد الإجراء، فيما وافق 32 نائبا فقط، وامتنع 15 عن التصويت.



وأفادت صحيفة "إل كوميرسيو" اليومية بأن الكونجرس لم يتمكن من حشد 87 صوتا من أصل 130 كانت ضرورية لإجبار فيزكار على التنحي عن منصبه على أساس عدم الأهلية الأخلاقية الدائمة.

وقبل التصويت، أصر فيزكارا على أنه بريء، وقال للمشرعين إنه لم يرتكب أي مخالفة للقانون.

ويواجه الرئيس فيزكارا اتهامات بأنه حاول عرقلة تحقيق في منح عقود حكومية تقدر قيمتها بنحو 50 ألف دولار لمطرب.

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وكان البرلمان صوت الأسبوع الماضي لصالح البدء في إجراءات العزل ضد فيزكارا 57 عاما، ليلقي بالبلاد في حالة من الاضطراب في الوقت الذي تكافح فيه تفشي فيروس كورونا، وتعد من بين الدول الأكثر تضررا من الفيروس فضلا عن الانكماش الاقتصادي العميق.

واستمع الكونجرس في وقت سابق إلى تسجيلات صوتية حول طلب فيزكارا من مساعديه التقليل من أهمية اجتماعاته مع المغني ريتشارد سيسنيروس، والمعروف باسم ريتشارد سوينج، والذي تخضع عقوده للتحقيق.

ورفضت المحكمة الدستورية، الخميس الماضي، طلب فيزكارا بتعليق جلسة الاستماع الخاصة بالتصويت على عزله في الكونجرس، لكنها وافقت على التحقيق فيما إذا كان البرلمان قد تجاوز سلطاته بمحاولة عزل الرئيس.