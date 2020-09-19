إصابات كورونا في العالم تصل إلى 30.5 مليون والوفيات 952 ألفاً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 30 مليون و504 آلاف و864 حالة في مختلف أنحاء العالم حتى الساعة السابعة و41 دقيقة بالتوقيت العالمي الموحد (يو تي سي)، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وتسبب المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، كوفيد- 19، في وفاة 951 ألفا و841 شخصا.

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