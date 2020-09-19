شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة وزير المالية الفرنسي بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير "الجمعة" أن نتائج الاختبار بشأن إصابته بمرض كوفيد-19 جاءت إيجابية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال لو مير على "تويتر" إنه لم تظهر عليه أعراض المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد رغم النتيجة الايجابية للفحص .

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