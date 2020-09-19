شكرا لقرائتكم خبر عن نشأت الديهى يصف محمد علي بـ"لا رجل ولا أنثى ومهزوز وسطحي يسعى للفوضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المقاول الهارب محمد على شخصية مهزوزة معقدة يتسم بالضحالة والضآلة والسطحية والدونية، مضيفا: "سلاحه هو لسانه القذر الذي ينم عن سوء في الخلق وسوء في التربية، وأنه نموذج جديد لمراحل ما بعد الفوضي، تلقفه تنظيم إرهابي مهزوم فاشل هارب منبطح، وبدأ في تلقينه بعض العبارات والمفردات التي لا يعرف مضمونها ولا محتواها".

وأضاف نشأت الديهى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه كما يقال في أمثالنا الشعبية "اتلم المتعوس علي خايب الرجاء"، فالمهزوم عندما يعتمد على الانهزامي فالنتيجة هذا المسخ الهلامي "اللا رجل واللا أنثي محمد علي"، مشيرا الى أنه عندما يدعو مثل هذا "السافل" المصريين للخروج إلى عالم الفوضي فهو يعكس مقدار انهزاميته.

وأشار نشأت الديهى إلى أن محمد على يحلم بالخراب والفوضى لأنه فوضوي ومخرب، لكن صفعات المصريين الشرفاء، كانت أقوى من القوة فرحل غير مأسوف عليه منذ عام ، متابعا :" والان يحاول أن يعيد الكرة بدعوات اخوانية "اناركية" لن تجد الا سلال القمامة، وهنا نعود الي سيرتنا الأولي وهي أن معركة الوعي هي أهم ما يجب أن نهتم به ونعمل من أجله".