شكرا لقرائتكم خبر عن الحرامي الكذاب.. شاهد ما فعله أهل باب الشعرية مع قناة الهارب أيمن نور الإخواينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرامي ونصاب وكذاب وخائن، هذا ما قاله أهالي منطقة باب الشعرية على الهارب أيمن نور، الذي تولى في فترة مسئولية الدائرة، واكتشفوا خلالها كافة مساوئه، وسمومه، وكيف حول دائرتهم إلى أداة لجلب الأموال من البلاد الخارجية وسرقتها لحسابه الخاص قبل أن يفر هاربا من مصر، ويرتمي في حضن الدول المعادية، ويبث سمومه من خلال قنواته خارج مصر.

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