بعد إصلاح كابل طوارئ.. مرور الجيزة تعيد فتح شارع ابن سينا أمام حركة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم السبت، فتحت شارع ابن سينا وتقاطعه مع شارع الجيزة، أمام حركة السيارات، عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال إصلاح كابل جهد متوسط طوارئ.

كانت إدارة مرور الجيزة، أعلنت الخميس الماضي، عن إغلاق جزئي لشارع ابن سينا بالجيزة لمدة يومين لتنفيذ أعمال إصلاح كابل كهرباء، وسط مراقبة الكاميرات لحركة المركبات لرصد أي معوقات مرورية بالطريق.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.