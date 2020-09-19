انتشال جثة شاب من مياه النيل بالقناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

انتشلت قوات الإنقاذ، بالتنسيق مع شرطة المسطحات في القناطر الخيرية، اليوم السبت، جثة شاب كانت طافية على مياه النيل بدائرة مركز القناطر.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

تلقى العميد ياسر منصور مدير إدارة المسطحات بالقناطر الخيرية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر، يفيد العثور على جثة طافية على مياه النيل أمام عزبة "الخيمة" دائرة المركز، وانتقل المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز، وقوات الإنقاذ، وجرى انتشال الجثة.

وبماظرتها تبين أنها لشاب عمره 20 عاما، وطوله حوالى 170 سم، وذو شعر أسود وطويل، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

وتبين أن الجثمان لشخص يدعى "أ.س.ا" 20 عاما، وتعرف عليه والده، وجرى نقل إلى المستشفى وصرحت النيابة بالدفن.