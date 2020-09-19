المؤبد لـ 4 "ضربوا جارهم وأتلفوا مسكنه" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، 4 أشخاص بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه؛ لاتهامهم في القضية رقم 2200 جنايات منيا القمح لسنة 2020، بالتعدي بالضرب واستعرض القوة على جارهم وتخريب مسكنه بسبب خلافات سابقة بينهم بقرية "سنهوت" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "سليم.ز.ع" 35 سنة، نجار مسلح، مُقيم بقرية "سنهوت" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، يتهم فيه كلًا من: "عمر.ي.ف" و"عبدالله.ص.ف" و"أحمد.ي.ف" و"محمود.س.ن"، جيرانه، بالاعتداء عليه واستعراض القوة واستخدام أسلحة نارية وبيضاء، وإحداث تلفيات بمسكنه، وإصابته بكسور بعظمة الزند بالساق اليمنى.

جرى ضبط المتهمين، فيما تبين من التحريات وجود خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.