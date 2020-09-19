إصابة ربة منزل بحروق في انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيبت ربة منزل بحروق، اليوم السبت، إثر انفجار أسطوانة غاز، أثناء إعدادها الطعام داخل منزلها بقرية نفرة بمركز دمنهور، بمحافظة البحيرة.

استقبل قسم الحروق، بمستشفى حوش عيسى المركزى، سامية حسن صهوان، 60 عامًا، مصابة بحروق من الدرجة الأولى والثانية بنسبة 20%.

جرى تقديم الإسعافات اللازمة، وتحرر محضرًا بالواقعة.