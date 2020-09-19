إصابة 5 في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالشرقية



محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 5 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات أسفل الطريق الدائري الإقليمي بدائرة مركز شرطة منيا القمح، بالشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات أسفل الطريق الدائري الإقليمي في باتجاه قرية "السعديين" التابعة لمركز شرطة منيا القمح، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى "السعديين" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.