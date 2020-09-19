المكسيك تسجل 4841 إصابة جديدة و624 وفاة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة المكسيكية اليوم السبت أنها سجلت 4841 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و624 وفاة. مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد وصل إلى 688954 إصابة و72803 وفيات. للإصابات بالبلاد وصل إلى 688954 إصابة و72803 وفيات.

وقال هوجو لوبيز جاتل نائب وزير الصحة المكسيكية - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - إن العدد الفعلي للإصابات بفيرس كورونا في البلاد أعلى بكثير من العدد المعلن عنه. الصحة المكسيكية - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - إن العدد الفعلي للإصابات بفيرس كورونا في البلاد أعلى بكثير من العدد المعلن عنه.

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