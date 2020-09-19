تايلاند: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في تايلاند ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطنين تايلانديين عائدين من البرازيل واليمن، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في تايلاند إلى 3500 حالة.
حالة من ضمن الحالات تعود لموظف (48 عاما) وصل إلى تايلاند قادما من البرازيل في السابع من سبتمبر وتم وضعه في الحجر الصحي وبعد ذلك تم تسجيله كحالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا.
وأوضح مركز مكافحة فيروس كورونا - حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية، اليوم /السبت/ - أن
وفي 11 سبتمبر وصل إلى تايلاند شخصين قادمين من اليمن 22 عاما و27 عاما، وتم وضعهما في الحجر الصحي وبعد ذلك تم اكتشاف إصابتهما بالفيروس ولكن بدون ظهور أعراض عليهم.
يشار إلى أنه من بين 3500 حالة إصابة في تايلاند، تم تسجيل 3 آلاف و338 حالة تعافي، فيما ظل عدد حالات الوفاة 59 حالة بدون تغيير.
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