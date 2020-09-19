الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 14 إصابة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 14 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85269 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.



وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 6 حالات في مقاطعة قوانغدونغ، حالتين في كل من بلدية شنجهاي

ومقاطعتي سيتشوان وشنشي، وحالة في كل من مقاطعتي لياونينغ وفوجيان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2720 حالة غادر منها 2549 حالة المستشفيات بعد شفائها.



وأضافت اللجنة أن 8 أشخاص غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80464 شخصا، مشيرة إلى أن 6514 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مازالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة

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71 شخصا الملاحظة الطبية أمس.



وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 24 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 374 حالة منها 373 حالة وافدة.



وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4996 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 103 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 503 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4696 مريضا في هونج كونج، 46 مريضا في ماكاو، و478 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.



