صحيفة: الحريديم شوكة في ظَهر نتنياهو

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الجمهور الأرثوذكسي المتطرف "الحريديم"، سيستمر فى التظاهر من أجل التعبير عن احتجاجهم ضد الإغلاق الشامل الذي قرره رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي من وجهة نظرهم سيضر بالحياة الدينية والاقتصاد ورفاهية السكان.



كما علق تنظيم الأعلام السوداء للتظاهرات: "نتمنى لإسرائيل كلها سنة جديدة سعيدة، وستتواصل المظاهرات ضد المتهم الذي جرنا الى الاغلاق بسبب اهماله الهائل ".



وكتب المحامي بوميرانز نيابة عن الحاخام درانجر: "سيسعى المتظاهرون للتعبير عن الاحتجاج وعدم الثقة في سياسة الحكومة الفاشلة ، التي أملاها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم ، والذي فشل فشلا ذريعًا في قيادة الدولة".



ويذكر أن مجموعة من الحريديم طلبوا إحضار حوالي 400

حافلة إلى القدس، بجانب مئات الحافلات الأخرى إلى مدن أخرى، استعدادا للانتقال بين المدن خلال فترة العطلة.



ومن بين التجمعات التي صدرت فيها أوامر بالنقل بالحافلات إلى المظاهرات: القدس ، بني براك ، موديعين عيليت ، بيتار عيليت ، إلعاد ، قدمت طلبات للتظاهر في صفد وبيت شيمش.

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كانت الشرطة الإسرائيلية تلقت هذا الأسبوع عددًا من الطلبات لتنظيم مظاهرات في المدن الأرثوذكسية المتطرفة في نهاية العطلة، وبحسب التقارير، كان الهدف من المظاهرات السماح لمواطني المدن الأرثوذكسية المتطرفة بالعودة إلى ديارهم دون دفع غرامة لكسر حظر الانتقال خلال فترة الإغلاق.



وأصدرت الشرطة ووزارتي الصحة والعدل ، اليوم (الجمعة)، إعلانًا مشتركًا بشأن المخطط الذي سيسمح بإجراء التظاهرات خلال أيام الإغلاق التام، ومن بين البنود وجوب ارتداء كمامة أثناء الاحتجاجات، والحفاظ على مسافة مناسبة بين المتظاهرين، والتقسيم إلى مجموعات صغيرة تصل إلى 20 متظاهراً ، مع الحفاظ على مسافة معقولة بين المجموعات.



وعلق نائب وزير الصحة، بأنه يجري النظر في إمكانية إغلاق المعابد اليهودية في يوم كيبور وحظر المظاهرات، قائلا: "إذا بدا أن الطاعون متوغل بشكل خطير – فسننظر أيضًا في إغلاق المعابد اليهودية في يوم كيبور دون استثناء".



في غضون ذلك ، بدأت الشرطة، أمس ، الاستعدادات لفرض الإغلاق العام بقوات معززة تضم سبعة آلاف شرطي وألف جندي، وطالبت الجمهور أن يدركوا أن المسؤولية تقع على عاتق الشرطة في الإنفاذ والمعلومات، لكن المسؤولية تقع أيضًا على عاتق الجمهور، لأنه فقط في حالة وجود مزيج من القوات والمسؤولية يمكننا الوفاء بالمهمة والتعامل مع الفيروس".

