شاهد.. كيف تلقي ترامب خبر وفاة القاضية روث بادر غينسبورغ

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - أظهر مقطع فيديو تم نشره على موقع تويتر ، الحالة التي اعترت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظة تلقيه خبر وفاة القاضية القاضية بالمحكمة العليا الأميركية روث بادر غينسبورغ عن عمر يناهز 87 عاما من مضاعفات سرطان البنكرياس .

وأصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحالة من الصدمة، عندما أخبرته إحدى الصحفيات بوفاة القاضية روث بادر غينسبرغ بعد مشاركته في مهرجان انتخابي في مينيسوتا.، وقال: “لم أكن أعرف ذلك”.

وأضاف “لقد عاشت حياة رائعة. لقد كانت امرأة رائعة، سواء وافقت أم لا، كانت امرأة رائعة”.

كما أصدر بيان، نعى فيه غينسبرغ، وأشار فيه إلى عقلها الراجح ومعارضتها القوية في المحكمة، وأنها أثبتت أنه كيف يمكن للمرء أن يختلف مع زملائه ووجهات النظر الأخرى.

وأكد البيان أن أراءها وقراراتها المتعلقة بقضايا المرأة والمعاقين قد ألهمت جميع الأميركيين والقانونيين.

وكانت المحكمة الأميركية العليا أعلنت الجمعة، وفاة غينسبرغ، التي تعد أيقونة تقدمية وأبرز قضاة المحكمة عن عمر يناهز 87 عاما بعد أن خسرت معركتها مع سرطان البنكرياس.

وقال بيان المحكمة “غينسبرغالليبرالية ثاني امرأة يتم تعيينها في هذا المنصب، توفيت هذا المساء محاطة بعائلتها في منزلها في واشنطن”.

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ولعبت غينسبرغالمعروفة باسم “آر بي جي السيئة السمعة” دورا كبيرا في الدفاع عن حقوق حقوق المرأة في بداية حياتها المهنية، وكانت قوة تقدمية مؤثرة داخل المحكمة العليا كزعيمة لتحالف يميل الى اليسار وسط غالبية محافظة من القضاة.

وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، من المرجح أن تدفع وفاتها الرئيس دونالد ترامب الى المسارعة لتعيين خليفة لها، ويتوقع في حال تسمية ترامب لبديل أن تتم المصادقة عليه بسرعة قياسية في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وذلك بهدف تأمين غالبية مريحة للمحافظين في المحكمة التي تملك الكلمة الفصل في عدد من القضايا الحساسة التي ينقسم حولها الاميركيون مثل الإجهاض واقتناء السلاح وعقوبة الإعدام.

وخدمت غينسبرغ المولودة في بروكلين في نيويورك عام 1933 في المحكمة العليا مدة 27 عاما.

وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وفق البيان “خسرت أمتنا عالمة حقوقية ذات قامة تاريخية”.

وأضاف “فقدنا في المحكمة العليا زميلة نعتز بها. اليوم نحزن، ولكننا على ثقة بأن الأجيال القادمة ستتذكر روث بادر غينسبرغ كما عرفناها (…) مدافعة حازمة عن العدالة بلا كلل”.

من جهته صرّح المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن أن تعيين خليفة لغينسبرغ يجب ان ينتظر الى ما بعد انتخاب رئيس جديد.