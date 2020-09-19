مسؤول بحكومة الوفاق يكشف عن رفض السراج لاتفاق إعادة تصدير النفط

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2020 10:05 صباحًا

كشف مسؤول بحكومة الوفاق الليبة عن رفض رئيس الحكومة فائز السراج للاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إعادة تصددير النفط بين نائبه أحمد معيتقية وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر .

وأكدت وكالة بلومبيرج الأمريكة، أن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي الموالي لتركيا رفض الاتفاق الذي توصل له القائد العام للجيش الليبي ونائب السراج أحمد معيتقية بخصوص إعادة إنتاج وتصدير النفط، وأوضحت الوكالة نقلا عن أحد كبار مستشاري السراج أن الأخير رفض الاتفاق ما يهدد استئناف الإنتاج.

والجمعة، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استئناف تصدير النفط شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب، وأن جميع المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقا لحل الأزمة انتهت بالفشل الذريع، لتركيزها على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي.

وكشفت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تفاصيل إعادة السماح بتصدير وإنتاج النفط بناء على التفويض الممنوح لها من القبائل الليبية.

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وأوضحت القيادة العامة، في بيان لها، أن مشاركتها الفعالة في الحوار الليبي-الليبي الداخلي، والذي تفاعل معه بشكل إيجابي وشارك به أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، كانت نتيجته التوافق على توزيع عادل لعائدات النفط الليبي بشكل يخدم جميع الليبيين.

وهاجمت عناصر من مليشيات مصراتة الليبية مؤتمرا صحفيا لنائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ،مساء الجمعة، وأجبروه على إلغائه، اعتراضا على إعلان القيادة العامة للجيش الليبي وجود تفاهمات مع معيتيق لرئاسة لجنة خاصة بتوزيع عوائد النفط.

كما أعلن عدد من قادة مليشيات السراج رفضهم للاتفاق أبرزهم آمر المنطقة العسكرية الغربية بمليشيات السراج أسامة جويلي الذي أعلن عبر لقاء تليفزيوني رفضه للاتفاق واصفا إيا بـ ” المهزلة ” وطالب المجلس الرئاسي بإعلان موقفهم منها.

كما أعلن عدد من قيادات الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية رفضهم أيضا للاتفاقية أبرزهم خالد الشريف وكيل وزارة دفاع المليشيات السابق القيادي بالجماعة الليبية المقاتلة فرع تنظيم القاعدة، والقيادي المتطرف نعمان بن عثمان الذين وصفا الاتفاق ببيع دماع من أسماهم بالثوار .

وتفاقم التوتر داخل ما يسمى بالمجلس الرئاسي، حيث يشكل باشا أغا وزير داخلية السراج مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق جبهة قوية في مقابل السراج تهدد بانشقاقات كبيرة داخل الحكومة.

فقد أصدر معيتيق أمره إلى باشا أغا في بيان رسمي بتسهيل حصول المواطنين على أذونات للتظاهر، وعلى أحقيتهم في ذلك، وعلى أهمية قيام الداخلية بحمايتهم، وطالب الجهات القانونية بعدم اعتماد خطابات أو قرارات من السراج منفردا باسم المجلس، إذا لم تكن صادرة عن اجتماع للأعضاء.