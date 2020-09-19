أكثر من 135 ألف وفاة بكورونا في البرازيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، عن تسجيل 858 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليصل العدد الإجمالي إلى 135 ألفا و793 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات ارتفعت 39797 حالة لتبلغ أربعة ملايين و495 ألفا و183 حالة إصابة في المجمل.

وبحسب خبراء فعدد الإصابات الفعلي بالبرازيل قد يكون في الواقع أكبر بـ15 مرة وذلك لعدم إجراء عدد كاف من الفحوص.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا بإصابات فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل المركز الأول .

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والأسبوع الماضي، وقع صندوق الاستثمارات المباشر الروسي وأمانة الصحة في ولاية باهيا البرازيلية اتفاقية تعاون لتزويد البرازيل بنحو 50 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك – V” الروسي.

وجاء في بيان صادر عن الصندوق: “من المتوقع أن يبدأ توريد اللقاح إلى البرازيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، الأمر متوقف على موافقة السلطات التنظيمية الحكومية البرازيلية، والتي ستأخذ في الاعتبار نتائج دراسة اللقاح ما بعد التسجيل.

كما ستسمح الاتفاقية في المستقبل بتوزيع اللقاح في جميع أنحاء البرازيل”، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وسجلت أكثر من 30 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره لأول مرة أواخر شهر ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية ، بالإضافة لأكثر من 945 حالة وفاة .

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء الأرقام المرتفعة حول العالم التي بات يتم تسجيلها ، في ظل حالة الغموض التي تحيط بالاقتراب من الوصول إلى لقاح فعال ضد الفيروس القاتل .