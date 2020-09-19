كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، 14 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي للبلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 32 حالة في اليوم السابق.

وأصدرت اللجنة، بيانًا رسميًا قالت فيه إن جميع الحالات الجديدة الـ14 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج، وهناك 24حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقابل 20 في اليوم السابق، في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وأعلنت اللجنة الصحية الصينية، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في البلاد بلغ حاليا 85269، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

Advertisements

وصنفت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى.