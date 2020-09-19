ليفربول يتعاقد رسميا مع نجم بايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقد فريق ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي مع نجم بايرن ميونخ الألماني، تياغو ألكانتارا، بعقد طويل الأمد لم يتم الكشف عن مدته.

وأصدر ليفربول بيانًا رسميًا، أكد فيه أن تياغو بات ثاني لاعب ينضم لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد كوستاس تسيميكاس الذي انضم من صفوف أوليمبياكوس.

وسيرتدى تياغو القميص رقم 6، الذي اعتاد على ارتداءه في بايرن ميونخ.

وعلق تياغو على انضمامه لليفربول، قائلًا "عندما تمر السنوات، تحاول الفوز بأكبر قدر ممكن، وعندما تفوز، تريد أن تربح المزيد".

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وأضاف "أعتقد أن هذا النادي يصف ما أنا عليه أيضًا، أريد تحقيق كل الأهداف والفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب".

وتابع "ليفربول لديه نفس النوع من هذا الشعور الذي أحتاجه، لأننا نحب أن تكون لنا علاقة وثيقة جدًا بالنادي، وأعتقد أنني سأشعر بهذا".

وأكمل "يجب أن أتأقلم مع الفريق في أسرع وقت ممكن".

وختم "المشجعون ليسوا أكثر حماسًا مني، بالتأكيد لا! لا يتعلق الأمر بقول الكلمات، إنه يتعلق بالأفعال، سأبذل كل ما في وسعي في الملعب لزملائي في الفريق وللنادي وكذلك للجماهير".