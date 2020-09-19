اليمن يشارك في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

السبت 19 سبتمبر 2020

شاركت اليمن في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة خلال الفترة من 14 الى 17 سبتمبر الجاري في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.



وعبر مندوب اليمن الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير هيثم شجاع الدين، عن قلق اليمن البالغ مما جاء في تقرير مدير عام الوكالة بشأن استمرار ايران في انتهاكها لخطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2231 لعام 2015 ، داعيا إيران إلى وقف الخطوات التصعيدية وتخفيف حدة التوتر، والتعاون الكامل مع جميع طلبات الوكالة.

كما دعا ايران الى الكف عن دعم مليشيا الحوثي الانقلابية بالاسلحة لاستهداف اليمنيين ودول الجوار، خاصه وان استمرار هذا الدعم يسهم في زعزعة امن واستقرار اليمن والمنطقة.

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وخلال مناقشة التقرير الصادر عن مدير عام الوكالة حول المسائل المتصلة بتطبيق اتفاق الضمانات في إيران، أكد على أهمية تجاوب ايران مع الطلبات المتكررة للوكالة.

واعاد التذكير بقرار مجلس المحافظين الذي اعتمد في 19 يونيو 2020 ، الذي دعا ايران الى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها.

وناقش الاجتماع عدد من المسائل المتصلة بالأمان النووي والاشعاعي، والأمن النووي، والعلوم والتكنولوجيا النووية، وضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، والقدرات النووية الإسرائيلية.