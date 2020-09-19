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عاصفة ميديكين تضرب الجزر اليونانية

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ضربت عاصفة نادرة في البحر المتوسط يطلق عليها ميديكين (إعصار البحر المتوسط) غرب اليونان، وتسببت العاصفة بإغراق الشوارع واقتلعت الأشجار وقطعت الكهرباء في جزر كيفالونيا وزاكينثوس وإيثاكا في البحر الأيوني وفي مناطق من غرب بيلوبونيز.

وقالت إدارة الإطفاء إنها تلقت أكثر من 600 اتصال لطلب النجدة، خاصة طلبات المساعدة في قطع الأشجار وضخ المياه إلى خارج المنازل والمتاجر، وغرقت مراكب شراعية في كيفالونيا وليفكادا، فيما أعلن جهاز الحماية المدنية بالبلاد حالة الطوارئ في إيثاكا وزاكينثوس.

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