شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ميديكين تضرب الجزر اليونانية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت إدارة الإطفاء إنها تلقت أكثر من 600 اتصال لطلب النجدة، خاصة طلبات المساعدة في قطع الأشجار وضخ المياه إلى خارج المنازل والمتاجر، وغرقت مراكب شراعية في كيفالونيا وليفكادا، فيما أعلن جهاز الحماية المدنية بالبلاد حالة الطوارئ في إيثاكا وزاكينثوس.
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