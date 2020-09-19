شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تُمدد اتفاق إغلاق الحدود الأمريكية حتى 21 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
وكانت القيود قد تم إعلانُها في 18 مارس الماضي وتم تمديدها زمنياً أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا المستجد في كندا بلغ حوالي 142 ألف شخص.
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