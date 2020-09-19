شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 858 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم امس الجمعة إن وفيات فيروس كورونا زادت بواقع 858 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 135 ألفا و793 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات ارتفعت 39797 حالة لتبلغ أربعة ملايين و495 ألفا و183 حالة إصابة في المجمل.