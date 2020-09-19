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مشاورات أوروبية تأهّباً لموجة جديدة من فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

مشاورات أوروبية تأهّباً لموجة جديدة من فيروس كورونا

متابعات_ نيوز

يعتزم الاتحاد الأوروبي إعداد القطاع الاقتصادي لمواجهة موجة ثانية محتملة من جائحة «كورونا».

 

وقال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، قبل مشاورات غير رسمية عبر الفيديو مع وزراء من الاتحاد الأوروبي بشأن الصناعة والسوق الداخلية، إنه من المهم تجنب «الإضرار أو تعريض اتجاهات النهوض الاقتصادي في أوروبا للخطر جراء تزايد أعداد الإصابات مجدداً»، مضيفاً أن هذه مسؤولية ضخمة.

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وذكر أن الوزراء يعتزمون لذلك مناقشة تجارب «الموجة الأولى الكبيرة للجائحة التي حدثت في الربيع»، مضيفاً أنه من المهم تجنب «الأضرار والأخطاء» التي حدثت في النصف الأول.

 

وقال: «عادت الجائحة إلى معظم بلداننا»، مشيراً إلى أنه يُجرى حالياً تصنيف مناطق وعواصم بشكل متزايد على أنها مناطق خطيرة، وهذا ينطبق أيضا على بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن عدد الإصابات في ألمانيا ارتفع في الوقت الحالي بمقدار 6 أضعاف مقارنة بمستواه المنخفض في يوليو الماضي.

 

وأوضح أن الاجتماع سيركز على كيفية التوفيق بين حماية المناخ والنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية السليمة، مؤكداً أن «الاتفاق الأخضر» للحد من انبعاثات الغازات لا يمكن تحقيقها إلا إذا كان هناك تنسيق بين جميع الأطراف، مضيفاً أنه سيُجرى مناقشة قضايا متعلقة بقانون المنافسة مثل الحمائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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