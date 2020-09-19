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الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 18 سبتمبر أيلول نزولا من 32 حالة في اليوم السابق.

 

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وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا 24 حالة جديدة خالية من الأعراض ارتفاعا من 20 في اليوم السابق.

 

ولا تسجل الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة بالفيروس.

 

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85269، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

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