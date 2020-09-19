شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس المجلس الأوروبي يعرب عن التزام الاتحاد بالدفاع عن قبرص بخلافها مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب مسؤول أوروبي عن التزام الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن قبرص بخلافها مع تركيا.



حيث هدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكداً أن أوروبا لن تترك قبرص وحيدة في مواجهة أطماع تركيا وستدافع عنها بكل حزم وقوة. وأعرب ميشال، خلال زيارته إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، عن التزام الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن حقوق قبرص في خلافها مع تركيا حول حقوق التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. وقال ميشال، للصحفيين بعد لقاء مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، "الاتحاد الأوروبي متضامن مع قبرص التي تواجه وضعا خطيرا. لذلك قررنا الدعوة إلى قمة حول العلاقات مع تركيا". وتابع:"علينا أن نكون حازمين جدا حين يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما فيها قبرص". وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين حذرت قبل ذلك تركيا من أي محاولة لـ"تخويف" جيرانها في الخلاف حول الغاز في شرق المتوسط. وتحدث أناستاسيادس عن مرحلة "مقلقة للغاية" متهما تركيا بـ"مواصلة انتهاك المناطق البحرية" القبرصية بإجرائها أعمال حفر "غير شرعية". ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إبداء استعداده للتحرك دفاعا عن حقوق أعضائه. ويدور خلاف بين تركيا واليونان وقبرص حول موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. وتصاعد الخلاف في 10 أغسطس/ آب حين أرسلت تركيا سفينة "عروج ريس" لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفنا حربية إلى المساحات المائية التي تطالب بها اليونان وتعتبرها أنقرة تابعة لها. وعادت السفينة إلى السواحل التركية لإجراء أشغال روتينية عليها بحسب أنقرة، لكن سفينة التنقيب التركية "يافوز" تواصل أعمالها في المنطقة رغم الاحتجاجات الدولية. وقبرص مقسومة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة، منذ أن اجتاحت تركيا ثلثها الشمالي عام 1974

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