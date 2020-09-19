كورونا يتسبب بغلق محدود للعاصمة الاسبانية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مدريد



أعلنت رئيسة منطقة العاصمة الإسبانية مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، بأن السلطات ستفرض إجراءات تحد من الحركة بين الأجزاء الأكثر تضررا من التفشي الجديد لفيروس كورونا بالمنطقة.

وسيؤثر هذا القرار على تنقلات 850 ألف شخص بمنطقة مدريد.

وأضافت أيوسو أن الدخول للمتنزهات والأماكن العامة سيكون محدودا، بينما لن تضم التجمعات أكثر من 6 أشخاص.

إلى ذلك، سيستمر سكان المنطقة في الذهاب إلى أماكن عملهم، إذ قالت أيوسو: “يجب علينا أن نتجنب الغلق الكامل، علينا أن نتجنب كارثة اقتصادية”.