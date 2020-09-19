شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية مراجعة معايير المؤسسات التعليمية بقانون الإعاقة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كيفية الحصول على الحقوق المنصوص عليها فى التشريع والتي تهدف جميعها لدمج أصحاب القدرات الخاصة فى المجتمع بصورة كاملة، بعد التأهيل والتمكين فى شتى قطاعات الحياة والمجالات المختلفة.

وفيما يلى نستعرض دور اللجنة التى يتم تشكيلها بشأن وضع معايير التقويم للمؤسسات التعليمية فيما يخص ذوى الإعاقة، وأعضائها:

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تختص بوضع أساليب ومعايير التقويم المختلفة في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية ومراجعتها كل عام ، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني، وعضوية كل من:

1. ممثل عن الوزارة المختصة بالتعليم العالي يرشحه الوزير المختص بالتعليم العالي .

2. ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي .

3. ممثل عن الوزارة المختصة بالصحة يرشحه الوزير المختص بالصحة.

4. ممثلين اثنين عن الأزهر الشريف ( ممثل عن قطاع المعاهد الأزهرية - وممثل عن جامعة الأزهر ) يرشحهم شيخ الأزهر.

5. ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يرشحه رئيس المجلس

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6. ممثل عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

7. ممثل عن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي رشحه رئيس المركز .

8. ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة يرشحه الوزير ختص بالتضامن الاجتماعي.

9. عدد ( ۲ ) من الخبراء العاملين في مجال الإعاقة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها.