شكرا لقرائتكم خبر عن 13 توصية من "صناعة البرلمان" لإنقاذ شركة الغزل والنسيج بالمحلة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت لجنة الصناعة بمجلس النواب زيارة ميدانية إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، وذلك للاطلاع على أوضاع التطوير والتحديث داخل الشركة باعتبارها صرح صناعي يحقق قيمة مضافة وتستوعب الكثير من الأيدي العاملة.

وقد أعدت عنها تقريراً شمل عددا من التوصيات أهمها:

1- وجود خطة طموحة من قبل الحكومة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج من خلال وجود تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والصناعية والتجارية.

2- تطوير وتحديث الشركة وإعادة هيكلتها مالياً وإدارياً وفيناً وتسويقياً، وتحويل الشركة من مرحلة الخسائر إلى مرحلة تحقيق الأرباح.

3- استمرار نشاط الشركة والسعي نحو تحقيق الريادة في مجال صناعة الحليج والغزل والنسيج والصباغة.

4- معالجة المشكلات التسويقية التي تواجهها الشركة.

5- الاستغلال الأمثل للمخزون الراكد وبطء الحركة.

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6- إيجاد آلية تشريعية لفض المنازعات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركات قطاع الأعمال العام.

7- تعظيم الاستفادة من القطن المصري والقيمة المضافة منه وزيادة المساحات المنزعة منه.

8- التوسع في زراعة القطن متوسط التيلة وطويل التيلة بجنوب مصر لتغطية احتياجات المصانع المحلية.

9- العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التهريب للغزول والملابس إلى الأسواق المحلية والذي من شأنه القضاء على المنافسة.

10- تدعيم الدولة لتلك الصناعة أسوة بما يتم في دول العالم الأخرى وخاصة في أسعار الطاقة.

11- إيجاد الحلول اللازمة لمنع حبس رؤساء مجالس إدارات الشركات بسبب عدم سداد تأمينات حصة العامل وضريبة القيمة المضافة.

12- دعم أسعار الغاز لتلك الصناعة ليكون السعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

13- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنشيط الصادرات وفتح أسواق جديدة لرفع القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.