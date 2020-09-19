كورونا عربياً: أكثر من مليون و495 ألف إصابة.. و3 دول بلا حالات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

واصل منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجدّ ارتفاعه في الدول العربية، بعد تسجيل 13 ألفاً و296 إصابة جديدة، ليوم 18 سبتمبر الجاري، لترتفع حصيلة المُصابين إلى مليون 495 ألفاً و485 حالة، في وقت بلغ عدد الوفيّات جراء الوباء 27 ألفاً و278 حالة، وفق مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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وفي وقت واصل عدّاد الإصابات في العراق صعوده بتسجيل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة؛ سجّلت المغرب 2760 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، ارتفع معها عدد المصابين إلى 97 ألفاً و264 حالة، وعلى إثر ذلك باتت الدولة الأفريقية على أعتاب الدخول إلى "نادي الكبار" عربياً، ممن جاوز عدد إصاباتهم 100 ألف حالة، وهم السعودية، العراق، قطر، مصر، علماً بأن الكويت كذلك باتت قريبة من تسجيل 100 ألف حالة، بعدما وصل منحنى الإصابات لديها إلى 98 ألفاً و528 حالة، حتى يوم 18 سبتمبر الجاري.

ولم تسجّل كلّ من عمان والسودان والصومال إصابات أو وفيّات جديدة.