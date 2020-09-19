تركيا تعلن تمديد أعمال المسح والتنقيب قبالة قبرص

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً - منذ 11 دقيقة

في خطوة من شأنها إبقاء حالة التوتر وزيادة الاستفزاز لقبرص ، أعلنت تركيا، الجمعة، عن تمديد عمليات المسح والتنقيب التي تقوم بها سفينة للمسح السيزمي، قبالة ساحل جنوب شرق قبرص، حتى 18 أكتوبر.

ويأتي إعلان اليوم بعد 3 أيام من تمديد تركيا عمليات سفينتها للتنقيب “ياووز” قبالة سواحل قبرص، حتى 12 أكتوبر، في خطوة وصفتها قبرص بأنها استفزازية.

كما عبرت اليونان، وهي أيضا في نزاع مع تركيا على خلفية مياه شرق البحر المتوسط، عن قلقها.

ويجري خلاف بين حكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا في قبرص، وتركيا، التي بدأت الحفر للتنقيب عن النفط والغاز بالقرب من قبرص العام الماضي.

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والخلاف ناجم عن نزاع على المياه الإقليمية مرتبط بتقسيم الجزيرة بين القبارصة اليونانيين والأتراك، ولا تحظى دولة القبارصة الأتراك الانفصالية في شمال قبرص سوى باعتراف أنقرة.

وتشكك تركيا في أحقية قبرص في التنقيب في المياه حول الجزيرة لأنها تقول إن إدارة نيقوسيا لا تمثل مصالح القبارصة الأتراك.

وترفض قبرص هذا الزعم، إذ أنها معترف بها قانونا كممثل عن الجزيرة بالكامل.

وكانت العلاقات قد توترت بشدة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بسبب عدد من القضايا، منها التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، حيث توجد خلافات بين أنقرة من جهة وقبرص واليونان العضوين في الاتحاد من جهة أخرى.