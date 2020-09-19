المغرب يقترب من 100 ألف إصابة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً - منذ 48 دقيقة

اقتربت المغرب من نسجيل مئة ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره بالبلاد ، بعد تسجيل أكثرمن 2000 إصابة ، الجمعة ، في مؤشر للتحول المقلق في الحالة الوبائية.

قالت وزارة الصحة المغربية إنها وقعت اتفاقا مع شركة آر-فارم الروسية لشراء لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19 يتم إنتاجه بموجب ترخيص من شركة أسترازينيكا البريطانية، وذلك مع اقتراب العدد الإجمالي للإصابات في المملكة من 100 ألف.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن تكلفة وكمية الطلب.

وأعطت أسترازينيكا ترخيصا لآر-فارم في يوليو لإنتاج اللقاح الذي تطوره مع جامعة أكسفورد.

Advertisements

وبدأ المغرب هذا الشهر المشاركة في التجارب السريرية للقاح تطوره شركة سينوفارم الصينية.

وسجلت البلاد رقما قياسيا يوميا بلغ 2760 إصابة الجمعة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 97264 حالة بينهم 1755 حالة وفاة.

وقالت أسترازينيكا إنها قريبة من الوصول إلى طاقة إنتاج ثلاثة مليارات جرعة في مواقع تم إنشاؤها في مختلف أنحاء العالم، وكذلك الاستعانة بجهات تصنيع أخرى لإمداد مختلف الحكومات والمنظمات.

كما أن لديها سجل طلبات أكثر من أي شركة أخرى لتطوير اللقاحات.