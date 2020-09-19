مساعدات الإمارات تصل لأكثر من 118 دولة حول العالم خلال أزمة كورونا

السبت 19 سبتمبر 2020

قدّمت دولة الإمارات أكثر من 1471 طنا من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1,5 مليون من العاملين في المجال الطبي.



وأرسلت الإمارات امس طائرة مساعدات طبية خامسة تحمل 13 طناً من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا.

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تحتوي الطائرة على معدات طبية عاجلة، سيستفيد منها نحو 13 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال سالم راشد العويس، سفير الإمارات لدى كولومبيا: "تأتي هذه المساعدات استمرارا للدعم المستمر والعمل الدؤوب الذي تقوم به الإمارات لتعزيز قدرات العاملين في المجال الطبي في كولومبيا لمواجهة الجائحة".

وأضاف: "تم تسيير طائرة مساعدات طبية خامسة، الجمعة، عقب إرسال 4 طائرات حملت 40.7 طن من المساعدات الطبية، شملت معدات الحماية الشخصية، وأكثر من 200 ألف جهاز فحص كورونا، استفاد منها أكثر من 40 ألفا من العاملين في المجال الطبي بشكل مباشر".

وأشار إلى أن استمرار تسيير الإمارات للمساعدات الطبية لكولومبيا على مدار الأشهر الخمسة الماضية، يعد شاهداً على تبني قيادة الإمارات نهج الوقوف بجانب الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف خاصة فيما يواجه العالم الآن من تحديات في مواجهة الجائحة.