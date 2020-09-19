شكرا لقرائتكم خبر عن 72117 إجمالي المتعافين من فيروس كورونا بالإمارات والان مع التفاصيل

السبت 19 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن شفاء 661 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 72,117 حالة.

Advertisements وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 92,912 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الامارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 786 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 82,568 حالة.

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