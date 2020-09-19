السراج يرفض اتفاق إعادة تصدير النفط الليبي

السبت 19 سبتمبر 2020

أكدت وكالة بلومبيرج الأمريكية، أن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي الموالي لتركيا رفض الاتفاق الذي توصل له القائد العام للجيش الليبي ونائب السراج أحمد معيتقية بخصوص إعادة إنتاج وتصدير النفط، وأوضحت الوكالة نقلا عن أحد كبار مستشاري السراج أن الأخير رفض الاتفاق ما يهدد استئناف الإنتاج.



والجمعة، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استئناف تصدير النفط شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب، وأن جميع المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقا لحل الأزمة انتهت بالفشل الذريع، لتركيزها على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي.

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وكشفت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تفاصيل إعادة السماح بتصدير وإنتاج النفط بناء على التفويض الممنوح لها من القبائل الليبية.

وأوضحت القيادة العامة، في بيان لها، أن مشاركتها الفعالة في الحوار الليبي-الليبي الداخلي، والذي تفاعل معه بشكل إيجابي وشارك به أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، كانت نتيجته التوافق على توزيع عادل لعائدات النفط الليبي بشكل يخدم جميع الليبيين.

وهاجمت عناصر من مليشيات مصراتة الليبية مؤتمرا صحفيا لنائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ،مساء الجمعة، وأجبروه على إلغائه، اعتراضا على إعلان القيادة العامة للجيش الليبي وجود تفاهمات مع معيتيق لرئاسة لجنة خاصة بتوزيع عوائد النفط.