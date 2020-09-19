أبناء الجالية السودانية: لن ننسى مواقف دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تسيير طائرات إغاثية للشعب السوداني الشقيق عبر الجسر الجوي، للتخفيف من معاناة الأشقاء السودانيين إثر تعرضهم لكارثة الفيضانات والسيول التي تسببت في خسائر كبيرة لهم. كما أطلقت حملات لدعم ونجدة الشعب السوداني في مختلف إمارات الدولة لتوفير أكبر دعم لهم.



وثمن محمد أمين الكارب، سفير جمهورية السودان لدى الامارات، جهود الإمارات العربية المتحدة في الوقوف بجانب الشعب السوداني، حيث يعاني الآلاف من أبناء السودان من كارثة الفيضــانـات والسيول.

وأكد أن هذا النهج ليس غريباً على قيادة وحكومة وشعب الإمارات الشقيقة التي كانت دوماً سباقة في إغاثة المحتاجين والمتضررين من مختلف الكوارث في العالم بالسرعة المناسبة واللازمة.

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وقال: «نود أن ننقل عميق التقدير وخالص الشكر من الحكومة والشعب السوداني للقيادة الرشيدة، ولشعب الإمارات الشقيق على هذه المساعدات الإنسانية المتواصلة، حيث وصلت أربع طائرات عبر جسر جوي تحمل احتياجات الشعب السوداني».

وثمن جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، هذه الهيئة الدولية والإقليمية المرموقة، التي نفذت حملة خاصة لدعم السودان لمواجهة هذه المحنة.\

كما أعربت الجالية السودانية عن سعادتها بدعم الأهل في السودان، وتخفيف معاناتهم، وتوفير احتياجاتهم الطبية والغذائية.